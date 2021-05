Flashback 2 annunciato: periodo di uscita e piattaforme svelate

Microids e Paul Cuisset hanno annunciato che Flashback 2 ha iniziato lo sviluppo su PC e console. Il gioco è in sviluppo presso un team non meglio specificato e sarà prodotto da Microids. Flashback 2 sarà un action platform e segnerà il ritorno di Conrad B. Hart. È stato anche indicato il periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel 2022.

Flashback, rilasciato nel 1992, era un "gioco avanti coi tempi" grazie "a un innovativo gameplay con incredibili animazioni del personaggio". In questo modo viene descritto dagli sviluppatori il gioco originale. Il prossimo anno, ovvero dopo 30 anni, potremo ritornare in tale mondo. Per ora, non sono state specificate le console di riferimento.

Flashback 2: il logo è tutto quello che è stato mostrato

Il CEO di Microids, Stéphane Longeard, ha affermato: "Siamo estremamente felici di poter offrire ai fan questo capolavoro della storia francese. Presso Microids desideriamo portare alla luce progetti che mostrino il lavoro di individui di talento. Paul Cuisset è un noto creatore francese, famoso in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di lavorare fianco a fianco con lui e con il suo team."

Paul Cuisset ha affermato: "Sviluppare un seguito di Flashback è qualcosa che volevo fare da tempo. Non vedo l'ora che i giocatori scoprano le nuove avventure di Conrad B. Hart, un personaggio creato quasi 30 anni fa. Con Microids, desideriamo soddisfare i fan del gioco originale così come quei nuovi giocatori che adorano giochi futuristici".