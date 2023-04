Resident Evil 4 Remake: se guardate sotto la gonna di Ashley, lei abbatte la quarta parte

Resident Evil 4 includeva un piccolo easter egg nel quale Leon - il protagonista - veniva chiamato "pervertito" da Ashley quando cercava di guardare sotto la gonna della ragazza. Nel remake questo contenuto non è presente, ma ve ne è uno simile, un po' più inquietante: Ashley abbatte la quarta parete e fissa direttamente il giocatore, senza dire una parola. Il risultato è un po' più inquietante.

Potete vedere la cosa nel video condiviso tramite Reddit, che trovate poco sotto. Anche Eurogamer.net ha confermato che l'animazione è effettivamente presente nel gioco. La domanda ora è se questo tipo di reazione è più appropriato o meno rispetto a quello originale.

Nella prima versione, perlomeno, la ragazza esprimeva fastidio, in questo in caso invece è meno vocale, ma la sua reazione è forse di maggior impatto per mettere il giocatore in soggezione e fargli capire che non è un comportamento adeguato.

L'esatta natura di questo easter egg di Resident Evil 4 Remake cade però in secondo piano in questo momento, supponiamo, visto che i giocatori sono più interessati al fatto che sono state introdotte delle microtransazioni assieme alla modalità Mercenari, tutt'altro che apprezzate.