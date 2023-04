Dead Island 2: i requisiti PC, dai minimi fino al 4K/60 FPS; vediamo anche le specifiche console

Tramite il sito ufficiale, gli autori di Dead Island 2 hanno svelato i requisti della versione PC del gioco. Vediamo in modo ordinato le specifiche per i requisiti Minimi, Raccomandanti, Alti e Ultra. Partiamo da quelli minimi, che mirano a 1080p e 30 FPS:

OS: Windows 10

CPU: AMD FX-9590 | Intel Core i7-7700HQ

RAM: 10 GB

GPU: AMD Radeon RX 480 | GeForce GTX 1060

Spazio di archiviazione: 70 GB

Vediamo ora i requisiti Raccomandati di Dead Island 2, ovvero per i 1080p e i 60 FPS:

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i9-990K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6600 XT | GeForce RTX 2070 Super

Spazio di archiviazione: 70 GB

Per quanto riguarda invece i requisiti Alti ovvero per i 1440p e 60 FPS, sono consigliati:

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 7 7700X | Intel Core i5-12600KF

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6750 XT ! GeForce RTX 3070

Spazio di archiviazione: 70 GB

Infine, ecco i requisiti per il 4 e 60 FPS della categoria Ultra di Dead Island 2:

OS: Windows 10

CPU: AMD Ryzen 9 7900X | Intel Core I7-13700K

RAM: 16 GB

GPU: AMD Radeon RX 6950 XT | GeForce RTX 3090

Spazio di archiviazione: 70 GB

I requisiti di Dead Island 2 raccolti in una sola immagine

Dambuster Studios conferma anche che su PS5 e Xbox Series X|S Dead Island 2 arriverà a 60 FPS al secondo, mente su Xbox One e PS4 si fermerà a 30 FPS. Non viene però citata la risoluzione. Viene anche confermato che non ci sarà il cross-play, ma ci sarà la possibilità di giocare tra diverse generazioni di console, ovvero PS4 con PS5 e Xbox One con Xbox Series X|S. Viene anche confermato anche che il gioco sarà sottotitolato in italiano.

Ecco infine un video di gameplay con i primi 11 minuti di Dead Island 2.