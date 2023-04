Berserk: il prossimo capitolo del manga ha una data di uscita, manca pochissimo

A seguito della scomparsa di Kentaro Miura, il futuro di Berserk non era certo, ma per fortuna lo scrittore Kouji Mori e gli artisti di Studio Gaga hanno usato le note e le conversazioni di Miura per onorare la sua visione e dare una fine a Berserk. Ora, Young Animal - editore del manga - ha annunciato un nuovo capitolo della serie che sarà pubblicato in Giappone il 28 aprile 2023.

Al momento della scrittura, il team di Berserk non ha svelato quanti capitoli vi sono prima che la storia di Guts arrivi alla propria fine. Ricordiamo che il manga è stato pubblicato a partire dagli anni ottanta, quindi i fan stanno aspettando letteralmente da decenni che la storia arrivi a una conclusione. Miura non è stato però un autore molto costante, anche per problemi di salute, quindi ormai i fan sono abituati ad attendere.

Ricordiamo che Kouji Mori era un confidente di Miura ed era uno dei pochi, se non l'unico, ad avere una visione chiara di come la serie sarebbe dovuta finire. Lo staff di Miura lo ha quindi contattato e l'autore ha accettato l'onore e l'onere di completare la saga di Berserk. La conferma che il manga sarebbe proseguito è arrivata nel giugno del 2022.

Diteci, voi seguite ancora Berserk?