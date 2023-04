Elden Ring: una mod implementa DLSS e FSR e migliora le performance sensibilmente

Il modder PureDark ha creato una mod per la versione PC di Elden Ring che introduce il supporto a DLSS, FSR e XeSS, con guadagni significativi in termini di performance nel titolo di FromSoftware, nella speranza che prima o poi tali tecnologie vengano implementate in maniera ufficiale.

Purtroppo c'è un "ma": la mod al momento è fondamentalmente a pagamento. Infatti è disponibile solo per gli abbonati al Patreon di PureDark (5,50 euro al mese + VAT), tuttavia in futuro dovrebbe diventare gratuita per tutti una volta che sarà uscita dalla fase beta.

I risultati sembrano ottimi. Stando ai test di Wccftech (configurazione di prova: Intel i7 12700KF, GeForce RTX 4090, 16GB DDR4) giocando in 4K nell'area iniziale di Elden Ring si passa da una media di 65,6 fps a 83,5 fps attivando il DLSS con il preset Quality. Tuttavia, mana un'opzione per regolare la nitidezza, non integrata nella mod, con il risultato che l'immagine risulta leggermente più sfocata del normale.

In ogni caso trattandosi di una mod amatoriale il risultato sembrerebbe più che soddisfacente, tanto più se usata in combinazione con il Ray Tracing introdotto dalla Patch 1.09 di Elden Ring, e non è escluso che in futuro non venga aggiunta anche un'opzione per regolare la nitidezza, dato che si tratta di un progetto ancora in corso d'opera.

Sappiamo anche che PureDark sta provando a implementare il DLSS 3 su Elden Ring, per quanto i risultati al momento lascino a desiderare in termini di qualità dell'immagine.