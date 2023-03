Elden Ring, il ray tracing dimezza il frame rate su di una RTX 4090

Elden Ring ha ricevuto il supporto al ray tracing con la patch 1.09, come sappiamo, ma l'uso di tale tecnologia a quanto pare comporta un dimezzamento del frame rate anche laddove si possieda una potentissima NVIDIA RTX 4090.

Sebbene i requisiti minimi per giocare a Elden Ring con il ray tracing includano una RTX 3060 Ti, è chiaro ed evidente che solo gli utenti con una configurazione di fascia alta potranno godere di questi effetti senza dover scendere a pesanti compromessi.

Il problema dell'aggiornamento messo a disposizione da FromSoftware sta nel fatto che il supporto al ray tracing non è stato accompagnato dall'inclusione del DLSS e/o del FSR, tecniche di upscaling fondamentali per poter impiegare un'effettistica così sofisticata e impegnativa.

Come si può vedere nel video realizzato da Wccftech, laddove non si utilizzi il ray tracing con una RTX 4090 è possibile far girare Elden Ring a 2160p con tutte le regolazioni al massimo superando abbondantemente i 100 fps, ma una volta attivato l'RTX la situazione cambia in maniera drammatica e si scende ben al di sotto dei 60 fps.

A questo punto è chiaro ed evidente quale sia il passo successivo per FromSoftware, che con il prossimo aggiornamento dovrà assolutamente porre rimedio a questa grave mancanza e introdurre appunto il DLSS e/o l'FSR.