Microsoft avrebbe anticipato l'arrivo di una nuova piattaforma Xbox alla GDC 2023

Microsoft durante la GDC 2023 che si è appena conclusa avrebbe suggerito l'arrivo di una nuova piattaforma Xbox. È ciò che suggerisce una foto dello stand della casa di Redmond in quel di San Francisco, disegnato per raccontare l'evoluzione del brand con i vari sistemi da gioco e un bel punto interrogativo sul successore di Xbox Series X.

Tutto considerato, la possibilità più concreta è che venga annunciato Project Keystone, l'oggetto misterioso comparso nell'ufficio di Phil Spencer tempo fa: un set-top box dedicato unicamente allo streaming, venduto con in bundle un controller Xbox.

Alla luce degli ultimi accordi che Microsoft ha stretto per portare Call of Duty su varie piattaforme streaming, la presentazione di Project Keystone avrebbe senso e finirebbe per sottolineare la grande rilevanza che l'azienda vuole riservare al cloud gaming.

Dopodiché è tutto da vedere se questa scenografia della GDC 2023 nasconda davvero che un qualche genere di reveal e soprattutto se questo si tradurrà in un lancio vero e proprio di un nuovo hardware nei prossimi mesi, magari in concomitanza col lancio di Starfield.