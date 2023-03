Resident Evil 4, c'è anche la video analisi di Digital Foundry per il remake Capcom

Resident Evil 4 riceve anche la video analisi di Digital Foundry, che mette alla prova le versioni PS5, PS4 e Xbox Series X|S, andando a chiudere (almeno per il momento!) il discorso relativo ai confronti per il remake del survival horror targato Capcom.

A poche ore dal video confronto di Resident Evil 4 realizzato da ElAnalistaDeBits, la testata inglese conferma la maggiore definizione della versione Xbox Series X, che gira a risoluzioni generalmente più alte rispetto a PS5, sebbene quest'ultima garantisca frame rate migliori.

Ovviamente i numeri scendono su Xbox Series S, che in modalità risoluzione fa girare il gioco a 1440p e in modalità prestazioni a 1080p, in questo caso però senza raggiungere i 60 fps consistenti. Certo, si tratta in questo momento di un problema che assilla anche PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il fanalino di coda è inevitabilmente la versione PS4, che non si spinge oltre i 900p e chiaramente non può vantare le due modalità grafiche, accontentandosi di 35-50 fps che però risultano bruttini da vedere in movimento. Il discorso cambia in parte su PS4 Pro, sebbene su tale piattaforma la modalità risoluzione abbia un grosso impatto sulle prestazioni.