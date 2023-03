Resident Evil 4 Remake: il cosplay di Ashley di PeachMilky, la modella ufficiale del gioco

Tra i tanti cosplay di Ashley Graham che stanno circolando in rete ora che Resident Evil 4 Remake è finalmente nei negozi probabilmente in pochi possono rivaleggiare con quello realizzato da PeachMilky, dato che si tratta della modella scelta da Capcom per realizzare il body capture del personaggio.

"Il remake di Resident Evil 4 è stato pubblicato oggi! Ora posso dirvi che sono la modella per il body capture per Ashley Graham!!", ha annunciato PeachMilky sui social. "Sono così felice di essere anche solo una piccola parte di un gioco che significa così tanto per le persone! Non vedo l'ora di godermelo per la prima volta anch'io."

Specifichiamo che per "body capture" intendiamo che la figura di PeachMilky è stata usata come riferimento per il rendering di Ashley nei suo abiti standard e per quelli dei DLC. Il suo ruolo non è da confondere con quello di Ella Freya, anch'essa modella ufficiale del personaggio, ma nel suo caso è stata impiegata per il "face capture", in pratica il suo volto è stata la base sui cui gli sviluppatori di Capcom hanno realizzato quello della Ashley del videogioco. Entrambe inoltre non dovrebbero aver partecipato al "motion capture" vero e proprio, ovvero le sessioni di registrazione dove i movimenti degli attori vengono "catturati" tramite un complesso sistema di sensori e telecamere per poi essere ricostruiti all'interno del gioco.

In ogni caso, il cosplay di PeachMilky è praticamente perfetto, come potrete vedere negli scatti qui sopra. A questo punto dire che i panni di Ashley le calzano a pennello sarebbe davvero un'ovvietà.

