Sword Art Online: il cosplay di Asuna da kri_cos è classicamente perfetto

Sword Art Online può fornire materiale in abbondanza per i cosplay visto il ricco cast di personaggi che caratterizza i vari capitoli della serie, tra i quali spiccano quelli femminili, come possiamo vedere in questo cosplay di Asuna Yuuki, qui interpretata dalla sempre ottima kri_cos.

Vero e proprio classico fra le cosplayer più attente al panorama nipponico, kri_cos rievoca i tempi d'oro di Sword Art Online riproponendo un personaggio considerato da molti una "best waifu" per eccellenza dagli appassionati e rappresentandola in un contesto decisamente sobrio, come possiamo vedere in questa foto pubblicato su Instagram dalla modella.

Si tratta, peraltro, della riproduzione di un costume dei più classici e noti per il personaggio, in versione combattente con spada dallo stile fantasy e posa plastica. Per il resto, si tratta di un cosplay piuttosto sobrio e misurato, incentrato soprattutto su una realizzazione quanto più fedele possibile all'originale.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come quello di Lucy e Rebecca da Xenon_ne e Loli_Samurai tratto da Cyberpunk Edgerunner, il cosplay di Chichi da Nadyasonika tratto da Dragon Ball, il cosplay di Misty da chocolatcos0 tratto da Pokémon, quello di C18 da seracoss tratto ancora da Dragon Ball, il cosplay di Jessie di shproton da Pokémon, quello di Marin di Shirogane-sama da My Dress-Up Darling, il cosplay di Midnight da vkryp da My Hero Academia, quello di Tae Takemi di Xenon_ne da Persona 5.