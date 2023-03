Apple WWDC 2023, la possibile data dell'evento trapela online

La possibile data dell'Apple WWDC 2023, il principale keynote di presentazione annuale della compagnia per quanto riguarda gli sviluppatori e gli addetti ai lavoro ma con diverse novità che riguardano anche il pubblico, potrebbe essere trapelata online e fissata per il 5 giugno 2023.

Si tratterebbe di una data in linea con quelle passate, considerando che anche lo scorso anno la WWDC 2022 fu piazzata il 6 giugno 2022, dunque l'informazione potrebbe essere verisimile. La questione pare sia partita da Ryan Jones, sviluppatore di Flighty App, il quale ha mostrato su Twitter la data del 4 giugno e la posizione dell'Apple Park evidenziata nella mappa.

In seguito a questo primo messaggio, ulteriori conferme sono arrivate da altre fonti, a evidenziare come la data prevista per l'evento sia probabilmente il 5 giugno 2023, presso il quartier generale di Apple. A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte della compagnia, che dovrebbe arrivare nel prossimo periodo.



Non ci sono informazioni certe sui contenuti del nuovo keynote, ma possiamo aspettarci tutte le novità riguardanti i software della casa di Cupertino come iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14 e altri, ma c'è una certa insistenza anche sulla possibile presentazione del visore AR/VR da parte di Apple, che ricorre nelle voci di corridoio ormai da molto tempo e potrebbe essere svelato proprio nel corso della WWDC 2023.