Apple annuncerà il suo visore AR/VR durante la primavera, per Bloomberg

Dopo una attesa durata anni, a quanto pare Apple sembrerebbe pronta per svelare ufficialmente il suo tanto chiacchierato visore AR/VR. Stando a Mark Gurman di Bloomberg, la casa di Cupertino annuncerà il "Reality Pro", questo il presunto nome del dispositivo, durante la primavera, prima della sua conferenza annuale alla WWDC di giugno.

Se l'indiscrezione verrà confermata, significa dunque che il lancio sul mercato non è troppo distante, con Gurman che si aspetta il debutto nei negozi durante l'autunno del 2023, in linea anche con le tempistiche previste da Ming-Chi Kuo, noto analista di mercato.

Gurman ha aggiunto che dei prototipi del visore AR/VR sono stati già inviati a una ristretta cerchia di sviluppatori per dei test. Pare in ogni caso che il device sia tutto tranne che completo, con l'azienda che ancora deve rifinire vari aspetti sia dal punto di vista hardware che software. Per questo motivo la presentazione ufficiale, da molti attesa questo mese, è stata rinviata alla primavera.

Un render di come potrebbe essere il visore AR/VR di Apple sulla base delle informazioni circolate in passato

Non è finita qui, perché stando alle fonti di Gurman, il "Reality Pro" sta rubando risorse agli altri reparti di Apple. Molti degli sviluppatori interni stanno infatti lavorando al suo sistema operativo, xrOS, e di conseguenza vedremo poche novità per quanto riguarda iOS e macOS 14.

Anche dal punto di vista dell'hardware i prossimi mesi potrebbero risultare poco entusiasmanti, con gli iPad con schermo OLED in arrivo solo nel 2024, mentre non ci saranno novità sul fronte AirPods e Apple Watch. Nei piani dell'azienda di Cupertino dovrebbero figurare anche il Mac Pro Apple Silicon, un nuovo MacBook Air e iPhone 15. Chiaramente parliamo di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze.