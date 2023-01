Dead Space Remake include Dead Space 2 gratis su Steam per chi effettua il preorder

Steam ha lanciato, a partire da dicembre, una promozione interessante per il preorder di Dead Space Remake, che se effettuato entro la fine di gennaio consente di ottenere Dead Space 2 gratis in bundle con il nuovo titolo della serie.

Chi effettua il preorder di Dead Space entro il 27 gennaio 2023 può dunque ottenere anche Dead Space 2 gratuitamente all'interno di un bundle, consentendo così di avere accesso a una porzione più ampia della serie horror EA e vedere anche la continuazione degli eventi narrati nel nuovo remake, che ricalca il primo capitolo originale con una ricostruzione totale della grafica e di altri aspetti del gioco.

Al momento, la promozione in questione sembra sia attiva solo su Steam, dunque non risulta disponibile nemmeno per la versione PC acquistabile attraverso Epic Games Store. Ovviamente, si tratta del Dead Space 2 originale, ma rimane comunque un gioco perfettamente godibile anche nel contesto moderno, nonostante ovviamente appaia datato rispetto ai livelli tecnici raggiunti da Dead Space Remake.

In attesa di un possibile remake anche del secondo capitolo, nel caso non lo possediate già quest'offerta rappresenta un'ottima occasione per provare buona parte della serie horror in questione, considerando anche che Dead Space 2 introduceva già all'epoca alcune variazioni al gameplay che lo rendevano maggiormente giocabile, come riferimmo anche nella nostra recensione di Dead Space 2.

Ricordiamo peraltro che Dead Space è il gioco più atteso di gennaio 2023 secondo i sondaggi della redazione e dei lettori di Multiplayer.it.