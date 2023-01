Apple iPhone SE 2024 è stato cancellato e non uscirà, secondo un noto analista

Secondo il noto analista e insider Ming-Chi Kuo, diventato una specie di autorità per quanto riguarda le informazioni su Apple, la compagnia avrebbe cancellato il progetto di un nuovo iPhone SE, dunque il modello che sarebbe dovuto arrivare nel 2024 non uscirà.

Un nuovo iPhone SE era previsto non per la generazione del 2023, ovvero iPhone 15, bensì per l'anno prossimo, ovvero il 2024, probabilmente affiancato a quelli che dovrebbero essere gli iPhone 16, ma a quanto pare i piani sono cambiati in quel di Cupertino. La notizia deriverebbe da uno stop imposto alla catena di produzione, che avrebbe ricevuto ordine di non procedere con una quarta versione di iPhone SE.

Ricordiamo che l'ultimo modello uscito nella linea economica degli smartphone Apple è l'iPhone SE del 2022 presentato insieme a iPhone 14, contenente un hardware piuttosto avanzato ma il form factor del vecchio iPhone 8, ovvero l'ultimo con le cornici pronunciate e il sensore impronte a tasto (virtuale) sulla parte frontale.

In base a quanto riferito da Kuo, sembra che la cancellazione sia praticamente definitiva, ovvero che Apple non abbia intenzione di continuare con la produzione dell'iPhone economico in futuro, almeno per un bel po'. Questo, peraltro, potrebbe avere influssi sul potenziale utilizzo del modem 5G di produzione interna in iPhone 16, visto che quest'ultimo sembrava collegato a doppio filo con lo sviluppo del nuovo iPhone SE.

Vista la decisione di cancellare la linea produttiva della nuova versione dello smartphone economico, è possibile che Apple decida di continuare semplicemente con la soluzione Qualcomm per il modem 5G interno a iPhone 16, in attesa di eventuali riscontri.

Se tutto questo si verificasse, a quanto pare non vedremo un iPhone SE con form factor "moderno", visto che il prossimo modello previsto per il 2024 era quello sospettato di presentare una variazione importante nel look, che poteva essere simile a quello di iPhone X.