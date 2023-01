The Last of Us: lo spot in italiano della serie HBO ci prepara alla prima stagione

In vista dell'inizio della prima stagione della serie HBO di The Last of Us, oggi il canale YouTube di Sky ha pubblicato uno spot in italiano, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Vi ricordiamo che la serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio 2023 in contemporanea assoluta con HBO. La prima stagione racconterà le vicende del celebre gioco realizzato da Naughty Dog, uscito nel 2013 su PS3 e tornato di recente su PS5 e in arrivo il 3 marzo su PC con il remake The Last of Us Parte 1.

Di seguito la sinossi della prima stagione della serie HBO di The Last of Us:

"La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie, una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Un compito all'apparenza facile che si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché i due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme e a dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere."

Ricordiamo che la serie TV di The Last of Us è nata grazie alla collaborazione tra HBO e PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare le sue IP di successo in opere per il grande e piccolo schermo. Attualmente ci sono oltre 10 progetti tra film e serie TV, tra cui il film di Gran Turismo e la serie Amazon Prime di God of War.

Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. Nel cast troviamo anche Anna Torv (Tess), Merle Dandrige (Marlene), Nick Offerman (Bill), Nico Parker (Sarah Miller), Gabriel Luna (Tommy), Jeffrey Pierce (Perry) e Murray Bartlett (Frank).