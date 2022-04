Apple WWDC 2022, le date del nuovo evento dedicato a iPhone, iPad e Mac

Le date dell'Apple WWDC 2022 sono state annunciate dalla compagnia di Cupertino: l'evento di quest'anno, dedicato a Mac, iPhone, iPad e il resto, si terrà dal 6 al 10 giugno e sarà quasi interamente digitale, con partecipazione gratuita per gli sviluppatori e una piccola parte di pubblico in presenza.

In particolare, il 6 giugno un numero limitato di sviluppatori e studenti saranno invitati all'Apple Park per guardare il keynote d'apertura dell'evento, con ulteriori istruzioni su come partecipare in presenza che verranno pubblicate in seguito.

La WWDC 2022, come da tradizione per questa tipologia di eventi, sarà dedicata principalmente allo sviluppo di software per i vari dispositivi di Apple, ma potrebbe esserci spazio anche per alcuni annunci in ambito hardware e sui prodotti di consumo della compagnia.

In ogni caso, i temi principali saranno ovviamente MacOS, iOS, iPadOS, watchOS e tvOS, con le nuove soluzioni tecnologiche per lo sviluppo ed eventuali aggiornamenti in arrivo ai vari sistemi operativi della casa di Cupertino.

Apple WWDC 2022, il logo del nuovo evento

In ogni caso, si tratta di uno degli eventi annuali maggiori per Apple, dunque sarà un sorvegliato speciale, in quei giorni, per tutti gli appassionati di tecnologia e per le testate specializzate.

Il keynote di apertura, che è poi l'evento di maggior rilievo per il pubblico di massa, si terrà alle ore 19:00 del 6 giugno 2022 e ovviamente lo seguiremo per riportare le eventuali novità di maggiore importanza. L'anno scorso, al WWDC 2021, abbiamo visto le novità di iOS 15, tra le altre cose.