Minecraft Dungeons: Mojang annuncia Luminous Night, la nuova avventura stagionale

Mojang ha annunciato la nuova avventura stagionale per Minecraft Dungeons, che si intitola Luminous Night, nome che racchiude piuttosto efficacemente i temi centrali dell'evento, ovvero il contrasto tra l'oscurità e la luce.

Luminous Night inizierà il 20 aprile 2022 e porterà con sé varie novità: esplorando la Torre di notte si troveranno nuove ambientazioni e decorazioni alquanto luminescenti, oltre a puzzle e la presenza di wildfire, una nuova minaccia che presenterà delle sfide impegnative anche per gli avventurieri più esperti, a detta del team.

Come nella stagione precedente, anche in questa nuova avventura si troveranno diverse ricompense e loot di vario tipo: skin, mantelli, emote e anche razzi luminosi, oltre a pet nuovi come ministrosity e abomination.

Minecraft Dungeons: un'immagine di Luminous Night, la nuova avventura

Con l'arrivo della nuova avventura sono previsti anche aggiornamenti al gioco, attraverso una patch che apporterà varie modifiche anche fra quelle richieste dai giocatori.

Fra queste, in particolare nuovi sistemi di organizzazione degli oggetti all'interno delle casse e altre opzioni legate all'inventario, ma ulteriori informazioni più dettagliate arriveranno in seguito, più in prossimità con il lancio dell'aggiornamento e dell'avventura Luminous Night.

Nel frattempo, a febbraio è emerso che Minecraft Dungeons ha raggiunto 15 milioni di giocatori, con l'apertura dell'evento Festival of Frost.