Halo Infinite: patch di aprile 2022 disponibile, vediamo i dettagli

343 Industries ha rilasciato una nuova patch di aprile 2022 per Halo Infinite, che va ad inserirsi all'interno dell'update di "mezza stagione" ma con diverse novità applicate proprio in queste ore, con un aggiornamento sostanzioso.

La nuova patch di Halo Infinite richiede un download di 1,3 GB o poco meno e porta con sé diversi cambiamenti, in particolare per quanto riguarda modalità popolari come Stockpile e Cattura la Bandiera, ma i dettagli sono tanti e potete trovarli tutti nelle note ufficiali della patch su Halo Waypoint, a questo indirizzo.



Tra le novità, troviamo la soluzione di un problema che piazzava i power seed in Stockpile all'interno di aree irraggiungibili della mappa, la possibilità di vedere statistiche complete per il giocatore alla fine di un match multiplayer in LAN e altre novità più specifiche.

Per quanto riguarda Cattura la Bandiera (CTF), sono stati modificati alcuni aspetti: il Sudden Death inizia quando il timer del round raggiunge lo zero, ma dipenderà anche da alcune condizioni delle bandiere. Per esempio, se una squadra sta vincendo 1-0 e la bandiera del team avversario in svantaggio è fuori dalla base, non si applicherà il Sudden Death, cosa che invece avviene quando la bandiera fuori dalla base è quella del team vincente in termini di round, o quando entrambe le bandiere sono fuori dalla base e i team sono in parità assoluta.

Ci sono poi altre variazioni specifiche per quanto riguarda questa modalità e le varie situazioni in cui si trovano le bandiere, comprendendo varie condizioni per la vittoria e l'avvio del Sudden Death in maniera più estesa. Per il resto, l'aggiornamento di oggi si aggiunge all'update del 24 febbraio, oltre a quello successivo per PC che ha aggiunto la LAN e aggiustato alcuni bug.