Halo Infinite: l'update del 24 febbraio ha migliorato un po' di cose

343 Industries ha rilasciato l'update di metà Stagione per Halo Infinite, pubblicato nelle ore scorse nella giornata di ieri, 24 febbraio 2022, con l'intento di migliorare un po' di cose ed applicare vari aggiustamenti a problemi rilevati in precedenza.

Come avevamo riferito in precedenza, si tratta di un aggiornamento piuttosto sostanzioso che non comporta aggiunte in termini di contenuti ma sistema un po' di elementi critici nel gioco, migliorandone anche performance, aspetto grafico e sistemi interni.



Dopo la rielaborazione applicata al sistema di ranking, che ha resettato i livelli dei giocatori, vediamo dunque di cosa si è occupato l'update "mid-season".

Tra gli elementi dell'aggiornamento, 343 Industries segnala in particolare i seguenti:

Miglioramento delle animazioni in prima persona

Miglioramenti al mix audio tra multiplayer e campagna

Incrementato il sistema anti-cheat

Vari miglioramenti applicati al Quick Resume su Xbox Series X|S

Miglioramenti alla stabilità su Xbox One

Bundle OpTic Gaming disponibile nello Store di Halo Championship

Oltre a questi miglioramenti sembra poi siano state applicate altre variazioni a livelli più profondi, come riferito anche da Vincent Teoh di HDTVTest, il quale ha rilevato nei suoi test che i problemi legati all'uso del Dolby Vision sulle TV compatibili è stato risolto in seguito a questo aggiornamento.