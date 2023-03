Kirby e la Terra Perduta: svelato il semplice ma fondamentale problema di Kirby in 3D

In una recente intervista pubblicata da IGN, il director di Kirby e la Terra Perduta, Tatsuya Kamiyama, ha svelato il semplice ma fondamentale problema che gli sviluppatori hanno affrontato per trasportare il personaggio in un contesto 3D.

Non per nulla, le transizioni della serie in 3D pieno non sono state moltissime, considerando che la serie principale ha visto soprattutto trasposizioni in "2,5D" mantenendo comunque la struttura classica ma con l'adozione della tecnologia grafica tridimensionale, mentre il passaggio a un nuovo tipo di gameplay pienamente 3D si è avuto di recente con Kirby e la Terra Perduta.

A quanto pare, il problema fondamentale è ovvio, ma non proprio banale: "Quando si ruota una sfera, non è facile capire precisamente quanto sia ruotata", ha spiegato Kamiyama. "Kirby ha un design semplice e quasi perfettamente sferico, dunque è difficile capire in che direzione stia guardando se viene inquadrato da dietro".

"Per quanto riguarda gli attacchi a distanza, il fatto che il giocatore possa facilmente sbagliare la direzione in cui il personaggio sta guardando è un problema significativo. Kirby attacca aspirando i nemici e sputandoli fuori, per questa ragione, se si manca l'obiettivo, è facile aspirare un'altra cosa e può diventare frustrante".

Per questo motivo, in Kirby e la Terra Perduta gli sviluppatori hanno adottato un sistema di puntamento semi-automatico che dà la priorità ad alcuni nemici in base ai movimenti del protagonista e alla prossimità di questi, cercando di rendere più intuitivo il sistema. Allo stesso modo, il puntamento degli attacchi da aria a terra è ulteriormente semplificato perché in tale situazione è ancora più difficile avere un'idea precisa della direzione in cui il protagonista guarda.

Il risultato è comunque parso molto convincente, come dimostrato anche nella nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta.