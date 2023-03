Hogwarts Legacy è il secondo gioco retail più venduto su PS5 in Giappone

Hogwarts Legacy a meno di due mesi dal lancio è diventato il secondo gioco retail più venduto in Giappone su PS5, battendo seppur di poco Horizon Forbidden West ed Elden Ring, rispettivamente in terza e quarta posizione. Al primo posto invece troviamo Gran Turismo 7 con ampio margine di distacco.

Di seguito abbiamo riportato la top 20 dei giochi PS5 retail più venduti in Giappone, stilata dall'account Twitter Game Data Library sulla base degli ultimi dati di vendita riportati da Famitsu, che hanno visto trionfare Kirby's Return to Dream Land Deluxe e Pokémon Scarlatto e Violetto per Switch.

Gran Turismo 7 - 298.945 copie Hogwarts Legacy - 154.174 Horizon Forbidden West - 151.755 copie Elden Ring - 141.741 copie Resident Evil Village (tutte le versioni) - 85.103 copie Tales of Arise - 68.075 copie Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion - 67.071 copie Marvel's Spider-Man Miles Morales - 66.238 copie Demon's Souls Remake - 58.661 God of War: Ragnarok - 53.816 copie Lost Judgment - 46.417 copie Wild Hearts - 45.475 copie Wo Long: Fallen Dynasty - 42.260 copie Dragon Quest X - 41.579 copie Like a Dragon: Ishin! - 39.057 copie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles - 38.257 copie Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 37.060 copie Earth Defence Force 6 - 36.985 copie Forspoken - 35.056 copie Judgment: Remastered - 34.288 copie

Come possiamo vedere il fascino dell'universo di Harry Potter non lascia indifferente neppure il Giappone, dove solitamente i giocatori preferiscono produzioni di stampo orientale. Sarà interessante vedere i numeri che registrerà l'action RPG di Avalanche Software al lancio della versione Switch previsto per il 25 luglio, considerando la grande popolarità della console Nintendo in madrepatria.

Possiamo notare inoltre che sono ben pochi i giochi realizzati in occidente ad apparire nella classifica: oltre a Hogwarts Legacy troviamo solo le esclusive made in PlayStation, ovvero Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man Miles Morales (ottavo), God of War: Ragnarok (decimo), quest'ultimo tra l'altro non troppo distante dai numeri registrati da Wo Long: Fallen Dynasty e Wild Hearts, pubblicati da poche settimane.

Detto questo la classifica ci offre solo un quadro parziale delle vendite dei giochi PS5 in Giappone in quanto tiene conto solo delle copie fisiche, senza dunque includere gli acquisti in digitale tramite PlayStation Store.