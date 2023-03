Elden Ring: i requisiti minimi per giocare con il Ray Tracing includono una RTX 3060 Ti

Elden Ring ha introdotto il ray tracing su tutte le piattaforme. Se su console possiamo dare per scontato che la novità sia calibrata per le specifiche delle varie piattaforme, su PC è necessario fare i conti con i pezzi che sono inseriti nella nostra macchina da gioco. Se volete sapere se potrete irradiarvi nella luce dell'Albero Madre al meglio, ecco i requisiti minimi per giocare con il Ray Tracing:

CPU: Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600XT

RAM: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB o AMD Radeon RX 6700 XT, 12 GB

OS: Windows 10

Impostazioni raccomandante: 1080p, bassa qualità, ray tracing basso

Se volete puntare più in alto, però, ecco i requisiti raccomandati per il ray tracing con Elden Ring:

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3800XT

RAM: 16 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB o AMD Radeon RX 6900 XT, 16 GB

OS: Windows 11

Impostazioni raccomandante: 1080p, alta qualità, ray tracing alto

Come potete vedere, servono macchine da gioco con non troppi anni sulle spalle per eseguire Elden Ring con ray tracing. Lance McDonald - modder, dataminer, streamer e noto appassionato di souls-like - ha infatti segnalato che le prestazioni del gioco subiscono "un serio colpo" se si gioca con una GeForce 2070 Super. Inoltre non vi è supporto al DLSS3. McDonald ha anche mostrato un confronto con e senza ray tracing.

Ricordiamo che il ray tracing è attivo anche su PS5 e Xbox Series. Le versioni PS4 e Xbox One, invece, non supportano questa funzione. Diteci, proverete il ray tracing, oppure il vostro PC non è adatto a questa impostazione grafica?