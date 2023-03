Diablo 4: Blizzard avverte che anche l'open beta avrà lunghe code e tempi d'attesa

Diablo 4 ha da poco proposto l'accesso anticipato alla beta, per chi ha prenotato il gioco o ha ottenuto un codice in modo alternativo, ad esempio come quelli offerti da Multiplayer.it la scorsa settimana. Subito però vi sono stati alcuni problemi, con disconnessioni e soprattutto lunghe code e tempi d'attesa per l'accesso. Non si tratta di nulla di strano visto che è una fase di test e, infatti, con l'arrivo della beta aperta le cose non cambieranno, dice Blizzard.

Tramite Twitter, Adam Fletcher - Global Community Development Director di Diablo presso Blizzard - ha scritto: "Voglio ricordare che ci aspettiamo un immenso numero di giocatori questo weekend e riteniamo che vi saranno code e alcuni problemi lungo la via. Per questo i test sono importanti e apprezziamo enormemente l'aiuto che ci state dando per pubblicare Diablo 4 nel migliore dei modi a giugno".

Il suo messaggio è in risposta a quello ufficiale dell'account Twitter di Diablo, che ha dichiarato: "Nel mentre ci prepariamo ad aprire i cancelli del Santuario, vorremmo ricordare ai nostri giocatori che la beta aperta di Diablo 4 è un test pensato per assicurare un lancio senza problemi. Ci aspettiamo un traffico senza precedenti e tempi di attesa come risultato. Apprezziamo la vostra pazienza e la vostra comprensione".

Per date e orari dell'open beta su PC, PlayStation e Xbox, potete fare riferimento a questo notizia. Ricordiamo anche che la versione completa di Diablo 4 sarà pubblicata su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S il 6 giugno 2023.

Vi segnaliamo anche che la co-op in split-screen non è supportata su PC, ecco perché.