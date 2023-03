Resident Evil 4: il terzo episodio dell'anime parodia mostra l'apoteosi delle morti di Leon

Continua la follia di Leon and the Mysterious Village, l'anime parodia di Resident Evil 4 che è giunto al terzo episodio e presenta, in questo caso, una sorta di apoteosi delle possibili morti di Leon e il raggiungimento della classica schermata "You Are Dead".

In maniera simile al primo e al secondo episodio, anche questo mostra una versione alquanto bucolica e serena del villaggio di Resident Evil 4, con Leon, Ashley e i vari abitanti che vengono rappresentati con uno stile grafico che ricorda da vicino i vecchi anime degli anni 70 (la citazione più evidente è verso Heidi).

Solo che questo stile edulcorato non nasconde le terribili situazioni in cui vengono a trovarsi Leon e Ashley, sempre alle prese con Las Plagas e mostri vari pronti a ucciderli con vari metodi, ma sempre in maniera molto carina.

In questo caso, Leon chiede a un vecchio del villaggio di costruire loro un veicolo, ma nell'attesa di questo vengono assaliti dai mostri mutanti. I due protagonisti vengono uccisi e le loro anime salgono verso il cielo, ma qui si scontrano con l'elicottero che il vecchio aveva evidentemente appena finito di costruire, raggiungendo probabilmente l'apoteosi della schermata "You Are Dead".

Tutto questo ci ricorda che Resident Evil 4 è in arrivo: la data d'uscita è fissata per domani, 24 marzo 2023, su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla recensione del gioco per conoscerlo meglio.