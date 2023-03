Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin: annunciato il gioco, sarà maturo e simile a God of War

Doug Rosen - senior vice president di Paramount Global - ha svelato che è in sviluppo un gioco basato sulla graphic novel Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Il team che si sta occupando del progetto non è stato svelato. Non sappiamo nemmeno quale sia il periodo di uscita, ma mancano "alcuni anni" all'arrivo. Non sono state indicate le piattaforme, ma possiamo supporre che saranno almeno PC e console di attuale generazione.

Come il fumetto, l'adattamento videoludico di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà una rivisitazione più cupa e matura delle tipicamente colorate Tartarughe Ninja, secondo quanto indicato da Doug Rosen. In un'intervista rilasciata a Polygon, Rosen ha spiegato che si tratterà di un gioco di ruolo d'azione in terza persona e che dobbiamo pensare ai più recenti God of War di Sony per avere un punto di riferimento.

Ha anche affermato che sarà un gioco fedele alla storia dell'arco di The Last Ronin, che è ambientato in un futuro in cui solo una delle tartarughe è sopravvissuta (come si può intuire dal nome). L'editore IDW ha pubblicato The Last Ronin nel 2020 come miniserie di cinque numeri. L'arco narrativo è stato scritto da Kevin Eastman e si basa su un'idea concepita da lui stesso con il co-creatore delle TMNT Peter Laird alla fine degli anni Ottanta.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà un videogioco con un singolo protagonista, ma ci saranno dei flashback che ci metteranno nei panni di altri personaggi all'interno di sequenze secondarie.

L'identità dell'unica Tartaruga Ninja rimasta era un mistero quando fu annunciata la serie The Last Ronin. La storia era incentrata su una Tartaruga Ninja che indossava una maschera nera e combatteva usando le armi caratteristiche di tutte e quattro le Tartarughe: nunchaku, sai, bastone bo e doppia katana (forse anche nel gioco avremo acceso a tutte le armi?). Non faremo spoiler sull'identità della Tartaruga sopravvissuta in questa notizia, ma potete scoprire di più sulla trama cercando online o leggendo la serie.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà pensato per un pubblico maturo. Rosen afferma che vi sono molteplici possibilità per vari prodotti legati alle TMNT, per diversi tipi di pubblico. Più informazioni su questo e potenzialmente altri videogiochi saranno svelate nei prossimi mesi e anni.

Ecco infine anche il trailer italiano per il film Tartarughe Ninja: Caos Mutante.