Wild Hearts: l'aggiornamento del 23 marzo porta il kemono Grimstalker e altre novità

Wild Hearts ha ottenuto nella giornata di oggi, 23 marzo 2023, un nuovo update che porta con sé il nuovo kemono Grimstalker e varie altre novità interessanti, che vanno ad arricchire i contenuti del gioco Koei Tecmo ed EA.

Prosegue dunque il supporto attivo per Wild Hearts, come era stato anticipato anche dagli sviluppatori: l'action RPG continua a ricevere nuove creature e sfide per i cacciatori, confermandosi come un rivale diretto del celebre Monster Hunter di Capcom.



Il nuovo update aggiunge dunque il Grimstalker, che si presenta come una creature alquanto impegnativa per i cacciatori, oltre a tre nuove quest ad alto livello di difficoltà. Si tratta di cacce dedicate agli esperti di Wild Hearts, dunque probabilmente a coloro che si trovano nell'endgame o nei pressi di questo.

Il Grimstalker è stato avvistato sull'Isola Natsukodachi e si tratta di una bestia mitologica in grado di manipolare fuoco e acqua, con i suoi livelli di furia che possono influire sull'ordine degli elementi, richiedendo anche l'uso delle Elemental Lantern da parte dei cacciatori per poter essere combattuto.

Oltre a questo, sono previste nuove armi e materiali, insieme all'armatura Fulgent. Le nuove quest sono Fulgent Fate: Bloodshed, Days of Hunting: Gleaming Gold e Twin Boar Gorge, tutte e tre particolarmente impegnative. Nei giorni scorsi, avevamo visto l'arrivo del kemono Hellfire Laharaback con un altro aggiornamento gratuito.