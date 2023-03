Wild Hearts: un update gratis aggiunge il nuovo kemono Hellfire Laharaback

A tre settimane di distanza dal lancio, Wild Hearts ottiene il primo DLC gratuito, che aggiunge al mondo di gioco il nuovo kemono chiamato Hellfire Laharaback, variante inedita che va dunque ad aggiungersi alle varie creature del gioco.

Trattandosi di un action RPG in stile Monster Hunter, l'aggiunta di una nuova creatura di questo tipo determina nuove sfide interessanti, andando ad arricchire in maniera sensibile i contenuti del gioco. Il kemono in questione è una variante particolarmente potente del Lavaback presente nel gioco base, in grado di fornire una notevole sfida anche ai giocatori più esperti.

In sostanza, la nuova creatura va ad arricchire i contenuti considerati appartenenti all'endgame di Wild Hearts, anche in base alle informazioni fornite da Omega Force, il team di sviluppo responsabile del gioco.

Sconfiggendo un Hellfire Laharaback, i giocatori possono ottenere il titolo di Fire Fiend Appeaser, avere la possibilità di acquisire l'abilità Infernal Blow che incrementa la possibilità di dare fuoco al bersaglio e incrementa la potenza di attacco contro gli obiettivi in fiamme.

Il nuovo kemono arriva all'interno di un aggiornamento che punta anche a correggere vari problemi emersi attraverso una patch piuttosto estesa, anche se non sembra andare a toccare i problemi di performance che colpiscono in particolare la versione PC. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Wild Hearts.