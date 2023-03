Super Mario Run: nuovo evento per celebrare il film di Mario

Nintendo ha annunciato un nuovo evento speciale in Super Mario Run per celebrare Super Mario Bros. Il Film, all'interno delle iniziative di marketing e promozione per la nuova pellicola cinematografica.

In sostanza, si tratta di concedere ai giocatori di provare ogni giorno un livello che, normalmente, sarebbe accessibile solo attraverso lo sblocco del gioco completo con l'acquisto, visto il sistema di distribuzione adottato da Nintendo.

"Ogni giorno, durante l'evento, un livello che normalmente non potrebbe essere giocato senza acquistare il titolo completo verrà sbloccato gratuitamente", si legge nel messaggio di Nintendo riportato qui sotto.



"Inoltre, se effettuate il link al vostro Nintendo Account, potete giocare anche un livello aggiuntivo gratuitamente! Questi livelli cambiano ogni giorno". Questo, in pratica, consente di provare vari livelli di Super Mario Run senza dover pagare il prezzo totale di 10 euro previsto per lo sblocco della versione completa.

L'iniziativa serve soprattutto a invogliare nuovi giocatori a provare Super Mario Run ed eventualmente optare per l'acquisto della versione completa, consentendo in questo modo di sperimentarlo in maniera più approfondita.