Diablo 4 rompe le schede video Nvidia RTX? Alcuni utenti segnalano danni con la beta

Sembra che la beta di Diablo 4 abbia avuto conseguenze alquanto distruttive per alcuni utenti, che hanno riferito attraverso Reddit e il forum ufficiale Blizzard di rotture avvenute sulle proprie schede video Nvidia, in particolare alcuni modelli di RTX 3080.

È difficile stabilire la reale incidenza di questi problemi, così come il collegamento diretto con l'uso di Diablo 4, ma la coincidenza è piuttosto sorprendente. Un utente Reddit ha riferito che la sua RTX 3080 Ti si è totalmente bloccata dopo circa 20 minuti di gioco, con risposte che sembrano confermare episodi simili anche da parte di altri giocatori.

Un problema analogo è stato segnalato anche sul forum ufficiale Blizzard, così come anche alcuni youtuber, come Motismal Gaming. Potrebbe ovviamente trattarsi di casi isolati e semplici coincidenze, tuttavia un caso simile si era verificato, in precedenza, anche con l'MMO New World al lancio.

La questione, in quel caso, era un sovraccarico di lavoro che andava a danneggiare le saldature non molto solide delle GPU in questione e una cosa del genere potrebbe essere emersa anche in questo caso, sebbene anche Diablo 4 non sia propriamente un gioco che mette molto sotto stress le schede video.

In ogni caso, tanto è bastato per far scatenare il caso presso la community di giocatori, che comunque per la stragrande maggioranza non ha rilevato casi problematici del genere. Per il resto, vi ricordiamo date e orari dell'open beta su PC, PlayStation e Xbox.