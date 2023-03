ROG Phone 7 è in arrivo, ASUS annuncia l'evento di presentazione con data e orario

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi l'evento virtuale ROG Phone 7: For Those Who Dare, incentrato sulla presentazione della nuova serie ROG Phone 7, con data e orario. L'evento si svolgerà esclusivamente online e avrà luogo il 13 aprile 2023 alle ore 14:00.

ASUS presenterà in tale occasione la nuova serie ROG Phone 7, destinata a rappresentare il nuovo punto di riferimento per il gaming mobile da parte della compagnia e dotata dell'ultimo processore di punta Qualcomm, di un sistema di raffreddamento e di vari accorgimenti per offrire esperienze di gioco più coinvolgenti.

Non ci sono ancora informazioni precise al riguardo, ma ASUS comunica che le caratteristiche principali di questa nuova linea di smartphone saranno "potenza estrema", "raffreddamento evoluto" e un "nuovo stile" per quanto riguarda l'estetica dei prodotti.

Grazie al display da gioco più fluido di sempre, a una batteria straordinaria, alle gesture innovative e a funzioni intelligenti, la nuova serie ROG Phone 7 offre il vantaggio competitivo di cui i giocatori hanno bisogno. Questa volta, ROG Phone non si limita alle prestazioni: il suo nuovo design elegante e unico, basato su colori e materiali a contrasto, ti permette di sfoggiare uno stile unico. Con il suo design e la sua eccezionale potenza, la serie ROG Phone si conferma come la scelta ideale per i giocatori.

Maggiori informazioni sull'evento "ROG Phone 7: For those who dare" a questo indirizzo sul sito ufficiale. Per festeggiare l'arrivo del nuovo ROG Phone 7, ASUS ROG ha organizzato anche il ROG Festival, un evento durante il quale verranno messe online varie offerte a cadenza settimanale che includono notebook, smartphone, accessori e molti altri prodotti ASUS.

