Xiaomi lancia gli smartphone Redmi Note 12 Series, prezzi e dettagli

Oggi Xiaomi ha lanciato nel mercato italiano e internazionale la nuova gamma Redmi Note 12 Series , che include quattro smartphone, ovvero Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 che includono miglioramenti sensibili quanto a fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica. Xiaomi inoltre sta lanciando in queste ore anche lo smart watch Redmi Watch 3, il Redmi Smart Band 2 e gli auricolari Redmi Buds 4 Lite.

Non mancano chiaramente anche le offerte early bird su mi.com, valide da oggi fino alle ore 23:59 del 30 aprile:

Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12 presentano invece display AMOLED a 120Hz, e gli affidabili processori Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685 che garantiscono operazioni fluide anche in multitasking con una maggiore efficienza energetica. Sia Redmi Note 12 5G che Redmi Note 12 sono dotati di ricarica rapida da 33W e di una batteria di lunga durata da 5.000mAh. Presentano inoltre una tripla fotocamera AI, la funzione Night Mode e una serie di utili funzioni e filtri.

Sia Redmi Note 12 Pro+ 5G che Redmi Note 12 Pro 5G montano dei display AMOLED Flow a 120Hz, straordinariamente luminosi e vivaci, con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. Il modello Pro+ 5G supporta l'HyperChargeda 120W, mentre il Pro 5G a 67W, entrambi con una batteria da 5.000 mAh. Entrambi garantiscono prestazioni fluide in 5G grazie al chipset MediaTek Dimensity 1080.

Redmi Watch 3, Redmi Smart Band 2 e Redmi Buds Lite 4

Redmi Watch 3

Xiaomi svela oggi anche Redmi Watch 3, un nuovo ed elegante smartwatch dotato di un luminoso display AMOLED cristallino da 1,75", con diverse funzionalità dedicate allo sport e alla salute, insieme a un'accurata connettività GPS multi-system.

È dotato di GPS integrato e di impermeabilità 5ATM6, supporta i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare e 121 modalità sportive, tra cui sei modalità sportive riconosciute automaticamente, oltre a funzioni di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca5, del sonno e di altre funzioni di salute. Con un'affidabile durata della batteria fino a 12 giorni in condizioni di utilizzo tipico. Inoltre, è dotato di un altoparlante HD e di un microfono a cancellazione di rumore per telefonate Bluetooth.

Redmi Watch 3 nei colori Ivory e Black sarà disponibile a 129,99€ a partite da 00:00 del 27 marzo su mi.com e Amazon.it. Nelle prime 48 ore dalla disponibilità di vendita il prodotto sarà acquistabile su mi.com al prezzo di 99,99€.

A partire dalla mezzanotte di oggi, è disponibile anche Redmi Smart Band 2, la miglior alleata per monitorare la propria salute e le sessioni di fitness grazie a più di 30 diverse modalità di allenamento. È disponibile in versione Black e White su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, Amazon.it, Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert al prezzo di 34,99€. Per due settimane, a partire dalle 00:00 del 23 marzo, il prodotto sarà acquistabile a 32,99€.

Redmi Buds 4 Lite

La giornata di oggi vede anche l'arrivo in Italia di Redmi Buds 4 Lite, i nuovi auricolari di tipo "semi in-ear" dotati di driver dinamici da 12 millimetri e di un diaframma a doppio strato. Redmi Buds 4 Lite, nelle versioni Black e White, sono disponibili all'acquisto a 34,99€ a partire dalle 00:00 del 23 marzo su mi.com, Xiaomi Store Italia e Amazon.it.