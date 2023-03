PlayStation vince nel 2022 su Metacritic, ma il 2023 potrebbe essere la rimonta di Xbox

Come è tipico per Metacritic, la piattaforma di raccolta di recensioni videoludiche (e non solo) ha pubblicato un rapporto annuale per le compagnie "migliori", in termini di qualità dei giochi pubblicati. A vincere è stata PlayStation, battendo Paradox Interactive e Activision Blizzard, rispettivamente seconda e terza.

Notevole anche la presenza di Nintendo in bassa posizione, precisamente al 12° posto. Ancora più significativa però è la totale assenza di Microsoft Xbox, in quanto la compagnia non ha pubblicato il numero minimo di giochi per poter apparire nel resoconto di Metacritic (ovvero almeno 5 giochi).

Senza approfondire troppo sui punteggi e sulle modalità di calcolo utilizzate da Metacritic (sulle quali trovate dettagli nella nostra notizia dedicata), possiamo vedere che Sony ha pubblicato nel 2022 15 prodotti (di cui 10 giochi distinti), 100% dei quali "buoni", con due di questi categorizzati anche come "ottimi" (né Paradox Interactive né Activision Blizzard hanno giochi "ottimi", per avere un punto di riferimento).

Se volete qualche nome, possiamo citare God of War per PC (93 su 100), God of War Ragnarok per PS4 e PS5 (94 su 100), Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 (87 su 100) e Horizon Forbidden West per PS4 e PS5 (88 s 100). Il peggior gioco è stato MLB The Show 22 (77 su 100).

Il 2023, però, è una storia ben diversa visto che Sony sta sì pubblicando alcune esclusive console, ma si tratta soprattutto di prodotti di terze parti, come quelli di Square Enix (Forspoken e Final Fantasy 16) o indie come Tchia e Season: A Letter To The Future, che chiaramente non rientreranno nella lista dei titoli di Sony PlayStation per i calcoli di Metacritic. Ci sarà molto probabilmente Marvel's Spider-Man 2 a dominare le classifiche dei voti, ma l'anno corrente non pare essere il più denso per le pure esclusive Sony.

Xbox, oltre a contare a propria volta su titoli di terze parti esclusivi su console (temporale o meno), potrà vantare svariati titoli first party attesi (e rimandati) come Starfield, Redfall e Forza Motorsport. Non sappiamo chiaramente quali saranno i voti di questi tre giochi, ma già ora ci sentiamo di dire che difficilmente falliranno su tutta la linea visto lo storico dei tre rispettivi sviluppatori.

Starfield vola verso un voto alto?

A meno di grandi sorprese, quindi, Xbox pare essere sulla buona strada per riposizionarsi nelle classifiche di Metacritic. Ovviamente le raccolte di voti non raccontano tutta la storia, visto ad esempio che Microsoft nel 2022 ha supportato diversi giochi "as a service" apprezzati e costantemente aggiornati, come Sea of Thieves, Minecraft e Grounded, solo per citarne alcuni.

Infine, ricordiamo sempre che, indipendentemente dalla posizione in classifica, a conti fatti ciò che più importa è l'esperienza di gioco finale. Quali editori che non riescono a strappare un posto in classifica vi propongono spesso giochi che apprezzate? Parliamone.

