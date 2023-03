R1SE: al via l'open beta della piattaforma SimRacing di Assetto Corsa

Da oggi è disponibile la open beta di R1SE, la piattaforma SimRacing che permette a tutti i giocatori di Assetto Corsa di mettere alla prova le proprie abilità di guida contro giocatori di tutto il mondo, scalare le classifiche e vincere premi in denaro e guadagnare una chance di gareggiare nel mondo reale.

Durante la beta si potrà gareggiare in single player in lobby generate automaticamente, testare il modello competitivo e offrire al team di sviluppo il proprio feedback, per aiutarli a garantire un sistema di gara efficiente in vista del lancio ufficiale.

Inoltre, per garantire una condotta di gara corretta, come avviene nel mondo reale, R1SE si avvale di un innovativo "Race Direction System" composto da giudici di gara in carne e ossa pronti a intervenire per sanzionare i piloti più indisciplinati.

La piattaforma è disponibile da oggi in open beta su PC e potranno accedervi fino al 4 aprile 2023 tutti coloro in possesso di un PC e una copia di Assetto Corsa. Trovate tutti i dettagli su come prendere parte alla beta di R1SE e sulle modalità di gioco disponibili presso il sito ufficiale della piattaforma, a questo indirizzo.