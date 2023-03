Sonic Origins Plus in uscita a giugno con i Sonic del Game Gear, secondo una fuga di notizie

Il 23 giugno 2023 sarà lanciata la raccolta Sonic Origins Plus, che comprenderà dodici titoli di Sonic usciti solo su Game Gear, almeno stando a quanto riportato dalla testata Comicbook.com, che nel frattempo ha cancellato la notizia. Il testo era in realtà ricchissimo di dettagli, tanto da far credere che si sia trattato di un annuncio dato prima del tempo.

Stando a quanto c'era scritto, Sonic Origins Plus costerà 39,99 dollari o sarà acquistabile per 9,99 dollari da chi già possiede la raccolta Sonic Origins. Cosa conterrà la versione Plus? Secondo quanto riportato, tutti i contenuti dell'altra raccolta, più i già citati dodici giochi di Sonic pubblicati su Game Gear, che saranno emulati e disponibili nel museo. Inoltre la Amy classica sarà aggiunta come personaggio giocabile di Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 e Sonic CD. Knuckles sarà invece aggiunto come personaggio giocabile di Sonic CD. Tutti i DLC di Sonic Origins faranno parte del pacchetto.

Chi acquisterà l'edizione fisica riceverà inoltre un catalogo di 20 pagine pieno di artwork, oltre a una copertina ribaltabile con un artwork inedito.

C'è da dire che la raccolta originale non ha mai avuto un'edizione fisica e che attualmente i Sonic per Game Gear possono essere giocati solo sull'hardware originale e tramite emulazione, quindi è un bene che siano stati aggiunti. Sempre se la raccolta Sonic Origins Plus sarà confermata da Sega, che per ora non ha fatto sapere niente in via ufficiale.

Non ci resta che attendere un qualche annuncio, considerando comunque che i dettagli riportati da Comicbook sono molto specifici e che in passato il marchio Sonic Origins Plus è stato registrato in Corea del Sud.