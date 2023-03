Sludge Life 2 annunciato: Ghost torna con le sue bombolette spray in una città al collasso

Devolver Digital ha annunciato Sludge Life 2, il seguito dell'acclamato titolo di Terri Vellmann e Doseone del 2020 con protagonista Ghost, un tagger ormai diventato manager di un famoso rapper della città di Ciggy City.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potete vedere qui di seguito:

Ci sono anche le prime immagini, tratte direttamente dal gioco:

Per chi volesse saperne di più, c'è da leggere anche un provato di Sludge Life 2 di freschissima pubblicazione.

Il gioco racconta delle fatiche di Ghost per ritrovare il rapper Big Mud, scomparso dopo una festa completamente folle. Il tagger si risveglia in una vasca da bagno e deve andare in giro per la città a caccia di indizi sulla posizione dello scomparso. Il tutto è una scusa per vagabondare per la nuova città in cui è ambientato il gioco, per fare disegni sulle pareti e per incontrare gli strani personaggi che la popolano. Riusciremo a sopravvivere a questa nuova follia?

Per adesso Sludge Life 2 è stato annunciato solo per PC.