Sony è l'editore dell'anno per Metacritic, subito sopra a Paradox Interactive e Activision Blizzard

Metacritic ha pubblicato la sua ormai tradizionale classifica degli editori di videogiochi dell'anno, facente riferimento al 2022, che ha visto prevalere Sony con 338,4 punti complessivi e una media voto dei giochi lanciati di 85,6. Subito sotto si trovano Paradox Interactive con 322,7 punti e una media voto dei giochi lanciati di 81,8 e Activision Blizzard, con 304,8 punti e una media voto dei giochi lanciati di 76,5.

Da notare che Microsoft e Nintendo sono fuori dalla top 10. Nintendo appare al 12° posto, tra Red Art Games e Aksys Games, mentre Microsoft non è proprio in classifica, perché non è rientrata nei criteri stabiliti dal sito per la selezione (almeno 5 giochi pubblicati nel corso dell'anno).

Leggiamo la top 10:

Sony Paradox Interactive Activision Blizzard Focus Entertainment Take-Two Interactive Capcom Sega Annapurna Interactive Humble Games Devolver Digital

Leggiamo anche i criteri di selezione: "Solo gli editori che pubblicano almeno 5 titoli distinti e valutati nel 2022 sono ammissibili. I punti per la media del Metascore sono assegnati a 1,5x la media (con un massimo di 150 punti possibili). I punti per la percentuale di "buono" e "negativo" sono assegnati su un massimo di 100 ciascuno. I punti per i giochi "ottimi" sono assegnati come punti bonus (5,0 punti per ogni titolo unico). Per qualificarsi come "ottimo", un gioco deve avere un Metascore di almeno 90 e avere almeno 7 recensioni da parte dei critici. I giochi per iOS sono esclusi. Se un gioco ha editori diversi in diverse regioni geografiche, viene contato solo l'editore nordamericano. Ma se il lancio fisico di un gioco ha un editore diverso rispetto al lancio digitale, il gioco conta per i totali di entrambi gli editori. I calcoli si basano sui Metascore al 9 marzo 2023."

Da notare che l'anno scorso Sony si era classificata seconda. Nel 2022 ha lanciato 15 prodotti classificati (10 titoli distinti) dei quali 100% buoni, 0% negativi e 2 ottimi. Paradox ha invece pubblicato 6 prodotti classificati (5 titoli distinti) il 100% dei quali buoni, lo 0% negativi, ma senza nessun gioco ottimo. Activision Blizzard, infine, ha lanciato 10 prodotti classificati di cui 5 titoli distinti, il 90% dei quali buoni, lo 0% negativi e nessun gioco ottimo.

Tra i giochi lanciati da Sony nel corso del 2022 vale la pena di ricordare God of War per PC (media voto 93), God of War Ragnarok (media voto 94) per PS4 e PS5, Gran Turismo 7 (media voto 87) e Horizon Forbidden West (media voto 88). Il peggior titolo dell'anno per Sony è stato MLB The Show 22, che ha comunque ottenuto una media voto di 77.