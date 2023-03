Elden Ring, patch 1.09 disponibile: aggiunge il ray tracing su PC, PS5 e Xbox

Elden Ring ha appena ricevuto la patch 1.09, che introduce il supporto al ray tracing su PC, PS5 e Xbox Series X. Le dimensioni dell'aggiornamento variano a seconda della piattaforma: su PC sono pari a soli 200 MB, mentre su console si raggiungono i 5 GB a causa degli shader precompilati inclusi nel pacchetto.

A pochi giorni dall'infografica con i dati ufficiali per l'anniversario di Elden Ring, l'aggiunta del ray tracing si pone senza dubbio come un'ottima maniera per festeggiare il successo ottenuto dal gioco finora, sebbene per il momento l'update presenti qualche spigolo.

Come potete vedere qui sotto, il noto modder Lance McDonald ha parlato infatti di differenze minime rispetto alla versione precedente di Elden Ring, visto che il ray tracing è stato applicato all'occlusione ambientale e alle ombre, ma non ai riflessi. Peraltro su PC non è stato introdotto il DLSS per mitigare l'impatto di questi effetti sulle prestazioni.

Nello specifico, le ombre negli interni non presentano miglioramenti, limitandosi ad aggiungere spessore alla vegetazione presente nell'Interregno, ma il prezzo da pagare in ambiente Windows sembra piuttosto severo in termini di frame rate.

A questo punto non rimane che attendere le immancabili analisi tecniche relative all'aggiornamento, che faranno luce sulle effettive differenze e il costo in termini prestazionali tanto su PC quanto su PlayStation e Xbox.