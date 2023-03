Elden Ring: 9 miliardi di morti e altri dati ufficiali per l'anniversario del gioco

Elden Ring festeggia il suo primo anniversario con un'infografica che riporta numerosi dati interessanti raccolti in questo primo anno di attività, a partire dalle 9 miliardi di morti per varia causa che sono state registrate presso la community in questi 12 mesi di tentativi di attraversare l'Interregno.

Per celebrare questo primo anniversario di Elden Ring, FromSoftware e Bandai Namco hanno dunque pubblicato una serie di dati relativi all'intera community globale del gioco, che indicano la quantità di utenti coinvolti nell'avventura e anche la devozione e l'impegno di molti di questi, visti i numeri impressionanti relativi ai combattimenti effettuati e alle eliminazioni in generale.

Oltre ai 9 milioni di morti registrati, altri dati notevoli riguardano ovviamente i boss e i tentativi di abbatterli.

Elden Ring, l'infografica del primo anniversario

In totale, sono stati registrati 5,9 miliardi di combattimenti con i boss, con una classifica esplicita per quanto riguarda la maggiore quantità di tentativi:

Malenia - 329 milioni

Margit - 281 milioni

Sentinella dell'Albero di Limgrave - 277 milioni

Radagon - 148 milioni

Radahn - 139 milioni

I dati mostrano peraltro un andamento particolare: sebbene la vetta occupata da Malenia sia giustificata dall'effettiva difficoltà dello scontro, il secondo e il terzo sono tra i primi boss che si incontrano nel gioco e la quantità di tentativi è probabilmente dovuta al fatto che i giocatori si impegnano nei rispettivi combattimenti forse anche prima del dovuto, morendo a ripetizione.

Interessante notare anche le cause di morte, rappresentate per il 69% da nemici e NPC, per il 15% da effetti di stato vari, per il 14% da caduta e per il 2% da combattimenti con altri giocatori. Trovate l'infografica completa e tutti i dati sul primo anno di Elden Ring a questo indirizzo, ricordiamo inoltre che è stata annunciata la nuova espansione Shadow of the Erdtree, ancora senza data d'uscita.