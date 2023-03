Battlefield 2042: Year 2 Upgrade spunta su Origin, nuovi contenuti in arrivo?

Con Battlefield 2042 che si appresta alla sua Stagione 5, altre novità sono assicurate almeno nel breve periodo, ma quello che si cela più avanti al momento non è noto, per questo prendiamo con interesse questa segnalazione di un misterioso Year 2 Upgrade emerso all'interno di Origin, la piattaforma di digital delivery EA.

Sullo store gestito da EA è dunque comparso questo nuovo pacchetto per Battlefield 2042, tuttavia ancora senza dettagli precisi visto che la descrizione riporta solo che il titolo non ha ancora completato il suo processo di certificazione. In ogni caso, dal titolo sembra essere la continuazione del supporto a lungo termine per lo sparatutto in questione.

Battlefield 2042 sembra dunque andare incontro a un Anno 2 con nuovi contenuti in arrivo, forse con DLC a pagamento e microtransazioni applicate per alcuni di questi nuovi elementi di gioco. L'aggiunta di un pacchetto del genere significa che EA sta programmando un supporto continuativo per il titolo in questione, cosa che fuga i dubbi su una chiusura anticipata in seguito a un lancio non propriamente esaltante.

Nel frattempo, Battlefield 2042 è arrivato anche su PlayStation Plus, dove sembra abbia ottenuto un incremento del 500% nella quantità di giocatori attivi almeno nei primi giorni di disponibilità del titolo, in attesa di vedere se questo cambiamento sia destinato a permanere.