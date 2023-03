Pokémon: un cosplay di Jesse e James da Tachitach e Linnichi dice addio al Team Rocket

Tempo di sconvolgimenti nella serie animata di Pokémon, che con la nuova stagione saluta definitivamente il Team Rocket che si scioglie, e per celebrarlo al meglio arriva anche quest'ottimo cosplay di Jesse e James da parte di Tachitach e Linnichi.

Dopo oltre 20 anni, la serie animata di Pokémon cambia un po' tutto: il protagonista storico Ash Ketchum abbandona il suo ruolo dopo aver finalmente vinto il campionato e lascia spazio a nuovi protagonisti, ma tale cambiamento riguarda anche gli altri personaggi ricorrenti e in particolare il Team Rocket, antagonista storico dei protagonisti.

Anche questo è un cambiamento storico per la serie, visto che eravamo ormai abituati a seguire anche le peripezie del bizzarro duo di personaggi, che a questo punto troveranno altre occupazioni nel mondo di Pokémon. Per salutarlo al meglio, arriva questo notevole cosplay di Jesse e James, i due personaggi in questione, da parte delle cosplayer Tachitach e Linnichi, con una doppia interpretazione.

La riproduzione dei costumi è davvero perfetta, così come le pose plastiche nel pieno stile "glamour" del Team Rocket (da notare peraltro che le modelle sono entrambe ragazze) e non mancano nemmeno le creature di peluche. "Non dimenticate! Non siamo ancora riusciti a catturare quel piccolo Pikachu da quei ragazzini, abbiamo un'orgogliosa tradizione di fallimenti da portare avanti!" Si legge nello scherzoso messaggio che accompagna il set di foto.

