Il mercato della realtà virtuale nei numeri. Una rivoluzione in perenne attesa di compiersi

Ciò nonostante i dati di mercato non indichino in nessun modo che la realtà virtuale sia uscita dalla sua fase di "nicchia". Né che sia pronta a farlo tanto presto. Sebbene siano svariate le società che vogliono contendersi la quota maggioritaria del mercato - Meta, HTC, Valve, Sony e ByteDance per dirne alcune - a guardare i dati di oggi e le previsioni di domani sembra che queste società si stiano scannando per un mercato che vale molto, molto meno di quanto la pioggia di investimenti e le entusiastiche affermazioni diano da intendere. Peraltro, alcune recenti notizie raccontano un riassestamento dell'immagine della realtà virtuale in qualcosa di meno eclatante - e forse, allo stesso tempo, un po' più concreto.

La realtà virtuale è la rivoluzione di Schrödinger: non si sa se è avvenuta o no. Annunciata da anni - da ben prima che entrasse sul mercato Sony con il suo PlayStation VR e da ben prima che Meta, società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, iniziasse a investire miliardi di dollari scommettendo che il "metaverso" sia la prossima frontiera della socialità digitale - l'impressione è che il discorso venga ripristinato a ogni nuovo lancio. Un reset. È di nuovo l'anno zero.

Cos'è un'esperienza "must play" ? Non solo un'esperienza di qualità; ma un fenomeno così importante da strabordare i confini del mezzo, in questo caso la realtà virtuale, fino a diventare parte della cultura generale: Super Mario Bros; Pokémon; Angry Birds.

Questa stima ha fatto molto parlare di sé per un motivo in particolare: l'ha condivisa l'ex presidente di Nintendo of America, Reginald Fils-Aimé, su Twitter . Con un commento chiaro, almeno circa la sua prospettiva: "Finché non ci sarà un'esperienza 'must play', questa sarà vera", riferendosi alla previsione di Statista di cui ha riportato l'infografica.

Ulteriori dati importanti riguardano il rapporto fra chi gioca ai videogiochi, in generale, e chi invece fruisce della realtà virtuale. In altre parole: quanti videogiocatori poi giocano realmente in realtà virtuale. Ebbene, le stime indicano che nel 2022 il tasso di penetrazione globale - cioè quante persone, rispetto alla popolazione mondiale, fruiscono dei videogiochi - era del 41,9%; mentre quello dell'hardware di realtà virtuale appena l'1%. Le previsioni non sono poi così più positive: nel 2027, con una penetrazione complessiva dei videogiochi pari al 51,3% segue di pari passo l'1,7% dell'hardware di realtà virtuale.

Il numero di visori attivi - che, attenzione, Newzoo identifica come qualunque visore usato anche solo una volta nell'arco di 12 mesi - è di 27,7 milioni nel 2022, destinato a salire fino a 46 milioni nel 2024. L'idea che un utente attivo, però, usi una sola volta all'anno un visore dice comunque quanto generoso sia questo rapporto, almeno nel momento di valutare quale sia l'effettiva base installata di potenziali fruitori dei videogiochi in realtà virtuale.

Fra licenziamenti e tagli di prezzo

Il tweet dell'ex presidente di Nintendo of America, Reginald Fils-Aimé.

Ci sono stati, poi, una serie di sviluppi recenti che hanno ulteriormente minato l'idea che la realtà virtuale stia crescendo. Anzi, nonostante stime di ricavi piuttosto basse - che quindi, sulla carta, suggerirebbero un ampio margine di miglioramento - molte società stanno correggendo il tiro al ribasso. Vale a dire: si stanno tirando indietro.

Per esempio, ByteDance (la casa madre di TikTok, per intenderci) ha licenziato il 30% dei dipendenti di Pico, che ha acquisito nel 2021 e che di recente ha lanciato sul mercato Pico 4. Un altro colosso cinese, Tencent, ha abbandonato i suoi piani per puntare sull'hardware in realtà virtuale e sul metaverso, secondo indiscrezioni riportate da Reuters. Nei mesi precedenti, Tencent aveva assunto circa 300 persone per mettere insieme un gruppo di talenti per lavorare sulla realtà virtuale e quella mista.

Con l'80% del mercato, Meta di fatto rappresenta la realtà virtuale con i suoi visori Quest.

Ci sono poi i tagli di prezzo che Meta ha annunciato sia per Quest 2 sia per Quest Pro. Nel primo caso, è un aggiustamento di prezzo modesto (un calo di 70 dollari) della versione con 256 GB di spazio di archiviazione; nel secondo è un taglio di ben 500 dollari. Non che a 999 dollari Quest Pro sia improvvisamente più abbordabile; ma questa decisione dice tanto. Primo perché Quest Pro è stato lanciato sul mercato a ottobre. E poi perché una simile mossa suggerisce o che la risposta sia stata scarsa o che Meta abbia dovuto rivedere, alla luce di nuove situazioni emerse dal lancio, il posizionamento commerciale del visore di fascia alta. In entrambi i casi: non un buon segno rispetto a quanta domanda ci sia per i visori.

In tal senso, il resoconto di International Data Corporation (IDC) per il 2022 ha indicato che le vendite dei visori di realtà virtuale e realtà aumentata sono calate su base annua del 20,9% fino a 8,8 milioni di unità. Certo: nel 2021, complice la pandemia, la domanda è stata più alta di quanto sarebbe stata in un contesto normale. Ma per un mercato che, in teoria, è piuttosto giovane sono ulteriori risultati che raccontano un'altra storia.

Del mercato complessivo, Meta - che ha venduto 20 milioni di Quest in tutto - ha una quota dell'80%. Praticamente Quest da solo dà forma e sostanza al mercato della realtà virtuale. Pico di ByteDance è il secondo visore con appena il 10%. Certo, non c'era ancora PlayStation VR2 sul mercato. E qui veniamo ai tre grandi produttori console: Sony, Nintendo e Microsoft.