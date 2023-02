Tencent ha cancellato un hardware VR e ridotto i piani sul metaverso, dice Reuters

Secondo quanto riferito da Reuters, sembra che il colosso cinese dell'intrattenimento, Tencent, abbia cancellato i suoi piani per il rilascio di un hardware VR che doveva essere in progettazione, considerando come la scommessa sul metaverso si stia facendo sempre più incerta.

Le previsioni economiche impongono una certa austerità ai piani di Tencent, riferisce la testata giornalistica, cosa che ha comportato l'abbandono dei progetti sul lancio di un nuovo hardware VR che potrebbe essere probabilmente un visore a realtà virtuale, mentre la compagnia sta effettuando anche un ridimensionamento delle risorse impiegate sull'unità che si occupa del metaverso.

Il più grande publisher al mondo aveva dei piani molto ambiziosi per quanto riguardava la realtà virtuale, in connessione con la costruzione del metaverso, attraverso il rilascio di hardware specificamente dedicati in sviluppo all'interno dell'unità definita di "extended reality" o XR. Per questo programma, tale divisione era stata incrementata di 300 nuovi dipendenti, ma la questione è in gran parte stata rivista, ridotta o cancellata.

Secondo Reuters, che cita alcune fonti anonime, le previsioni interne vedevano il progetto XR in grado di generare profitti solo a partire dal 2027, mentre un'altra fonte ha riferito che tutto il progetto sembrava lacunoso sul fronte dei giochi e delle applicazioni in grado di catturare l'attenzione.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali, nel caso vengano distribuite. Nel frattempo, anche Microsoft sembra stia per chiudere la sua divisione incentrata sul metaverso, ovvero Altspace VR.