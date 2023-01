Microsoft sta per chiudere il suo metaverso, AltspaceVR

Microsoft ha deciso di chiudere definitivamente il suo metaverso, AltspaceVR, che aveva acquisito nel 2017 salvandolo dalla chiusura dei server dovuta alla mancanza di fondi. L'affare era stato concepito in risposta agli enormi sforzi fatti da Meta verso il settore, ma non è mai decollato davvero. Quindi il 10 marzo 2023 il mondo virtuale di AltspaceVR cesserà di esistere.

Il post in cui viene annunciata la chiusura non parla in realtà della fine completa delle ambizioni di Microsoft nell'ambito dei metaversi, ma di chiusura per concentrarsi su di un'esperienza più coinvolgente incentrata su Microsoft Mesh. Che cosa ciò significhi non è ancora dato di saperlo. Visti i recenti licenziamenti e tagli ai costi operati da Microsoft, il sospetto è che sia semplicemente uno dei rami secchi della compagnia che si è deciso di tagliare definitivamente, anche perché mai decollato davvero.

Comunque sia, Microsoft Mesh è una piattaforma di realtà mista basata sugli ologrammi, che usa le scansioni 3D per far apparire le persone che lavorano insieme nello stesso spazio. Di fatto è un sistema di comunicazione molto avanzato pensato per il mondo degli affari, quindi non un'esperienza sociale di massa vera e propria come pretendeva di essere AltspaceVR. In caso di successo potrebbe però essere effettivamente il punto di partenza per qualcos'altro, come avviene non di rado in casi del genere.

Per quanto riguarda AltspaceVR, gli sviluppatori invitano creatori e sviluppatori a tenere i loro eventi finali per salutare gli utenti, prima della chiusura definitiva.