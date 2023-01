The Hidden and Unknown costa solo 1.949,09€ su Steam, ma ci insegna a diventare veri uomini

Paghereste mai 1.949,09€ per un gioco? Ora potete farlo grazie a ProX, che ha pubblicato il suo gioco, The Hidden and Unknown, a quel prezzo su Steam. Per chi se lo stesse chiedendo si tratta di una visual novel... di propaganda di estrema destra.

L'autore in realtà lo ha fatto volutamente più corto di due ore, in modo tale da consentire la richiesta di rimborso a chiunque lo acquisti e voglia comunque finirlo (Steam garantisce rimborsi sotto le due ore di gioco, senza che il giocatore debba motivarli).

Stando all'autore, il prezzo rifletterebbe il valore del gioco per lui, come dichiarato a The Gamer: "Non voglio causare problemi finanziari a nessuno. Ho solo messo il prezzo che ritenevo giusto per me, che è un mio diritto." In effetti può farlo, perché no? Evidentemente l'obiettivo non è quello di venderlo, ma di fare polemica. Ma proseguiamo.

Stando alla prova di Tyler Wilde di PC Gamer, The Hidden and Unknown appare come una visual novel quasi autobiografica, se non fosse per alcuni contenuti "fantastici", definiamoli così. L'avvio con testo alla Star Wars, che scorre per otto minuti, potrebbe già suggerirci qualcosa, ma è la storia a rendere esplicita la ratio dell'intera operazione. Viene infatti descritto uno squilibrio testosteronico che sta rendendo sterili gli uomini occidentali e più mascoline le donne. L'umanità è sull'orlo dell'estinzione.

Insomma, costa quasi 2.000€, ma contiene una grande lezione filosofica che qualsiasi youtuber ignorante e complottista poteva darci gratis. Comunque il gioco prosegue introducendo un'intelligenza artificiale capace di viaggiare nel tempo e di bilanciare le energie mascoline (ragione) e il femminee (sentimenti), per quindi iniziare a raccontare di un certo Brian. Da notare che la grafica non mostra i personaggi, ma solo dei luoghi creati usando le intelligenze artificiali tipo Dall-E.

Per il resto il gioco è composto da una serie di aneddoti della vita del suddetto Brian, apparentemente tratti dalla vita dell'autore, che durante l'avventura si trasforma in un maschio ipertestosteronico che non può più essere manipolato dalla sua ex-fidanzata (in fondo legge L'Arte della Guerra di Sun Tzu, quindi è un uomo vero) e che supera la sua depressione comportandosi da vero uomo, ossia dormendo abbastanza e facendo esercizi fisici regolari.