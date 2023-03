Monument Valley: entrambi i giochi arriveranno su Netflix Games, altri titoli di ustwo previsti

Netflix ha svelato nuovi dettagli sul futuro del suo servizio videoludico mobile: Netflix Games. All'interno della lista di videogiochi che saranno aggiunti al catalogo vi sono anche Monument Valley e Monument Valley 2 di ustwo. Il periodo di uscita è "il prossimo anno", quindi il 2024. Inoltre, pare che altri giochi di ustwo saranno poi pubblicato sul servizio.

ustwo è anche autore di Assemble with care, un videogioco nel quale si devono aggiustare una serie di oggetti, come fotocamere e orologi. Tramite il gameplay, il gioco racconta anche una storia legata a Maria, una restauratrice di antichità.

Il team ha anche realizzato Alba A Wildlife Adventure, un'avventura all'insegna dell'esplorazione della natura nei panni di una bambina che salva un animale insieme a un'amica. Il gioco più recente del team è invece Desta The Memories Between, che propone un sistema di gioco a turni ispirato a Palle Avvelenata, nel mentre segue una storia legata a relazioni infrante e sogni da esplorare per riscoprire se stessi.

Non è chiaro quali di questi giochi arriveranno su Netflix Games, ma sono tutti giochi di qualità, quindi gli appassionati non potranno che gioire per queste aggiunte.