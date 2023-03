Netflix, Super Evil Megacorp lavora a un mobile game basato su di un nuovo titolo

Netflix ha annunciato che Super Evil Megacorp, il team autore di Vainglory e Catalyst Black, sta lavorando a un mobile game basato su di un nuovo titolo in uscita sulla piattaforma streaming, ma per il momento non è dato sapere di che si tratti.

L'azienda ha dichiarato che il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima che venga annunciato ufficialmente, ma per parlarne già adesso è probabile sia qualcosa di molto importante.

"Nonostante sia ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, sono lieta di annunciare un progetto di collaborazione con Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black) per un gioco esclusivo tratto da un titolo in prossima uscita su Netflix. Non vediamo l'ora di poter condividere ulteriori dettagli", si legge nel comunicato stampa firmato da Leanne Loombe.

La scelta delle parole è curiosa: "un titolo in prossima uscita" potrebbe anche significare qualcosa di diverso da una serie, magari si tratta di un film prodotto da Netflix. Staremo a vedere, di certo le capacità di Super Evil Megacorp non si discutono, come testimonia la qualità dei loro giochi per iOS e Android.