Stando al bilancio pubblicato dal team di sviluppo svedese, MachineGames ha annunciato margini di profitto molto bassi nel 2024, pari al 6% per un totale di 2,68 milioni di dollari, rispetto a vendite nette che ammontano a 44,33 milioni di dollari e spese operative di 41,53 milioni.

Considerando che il loro ultimo titolo, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, è stato pubblicato su PC e Xbox Series X|S lo scorso 9 dicembre, non è dato sapere quanto abbia contribuito a queste cifre, ma immaginiamo lo abbia fatto solo in maniera marginale.

Dopodiché bisogna considerare che queste cifre non possono essere valutate in maniera tradizionale per due motivi fondamentali: il primo è che l'appena citato Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato inserito nel catalogo di Xbox Game Pass e non ha dunque prodotto vendite effettive, o ne ha prodotto solo in minima parte.

Il secondo motivo risiede nel fatto che MachineGames non è un'entità indipendente, bensì fa parte del gruppo ZeniMax e dunque i suoi numeri vanno valutati nell'ambito dei bilanci generali, che non è dato sapere come vengano gestiti.