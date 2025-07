Il fondatore di Arkane Studios accusa Xbox Game Pass di danneggiare l'industria dei videogiochi

All'indomani degli impressionanti tagli annunciati da Microsoft alla divisione Xbox si scatenano opinioni e teorie sulla situazione e, a quanto pare, torna in auge anche l'accusa contro il Game Pass di essere un elemento dannoso per l'industria videoludica, in questo caso ribadito da Raphael Colantonio, fondatore di Arkane Studios e ora in Wolfeye Studios.

La questione è stata nuovamente sollevata per spiegare i risultati deludenti di Xbox che avrebbero portato agli enormi tagli voluti da Microsoft: "Perché nessuno parla dell'elefante nella stanza? Cough cough (Game Pass)", ha scritto Colantonio, trovando peraltro l'appoggio di Michael Douse, head of publishing di Larian Studio sempre molto attivo sui social.

Dal suo ruolo di veterano dell'industria, avendo contribuito alla creazione di titoli come Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored e Prey, la visione di Colantonio risulta sicuramente interessante, sebbene forse non prenda in considerazione più di tanto la situazione attuale del mercato.