Mighty Quest: Rogue Palace annunciato con trailer e data di uscita da Ubisoft e Netflix

Mighty Quest: Rogue Palace è il nuovo frutto dell'accordo fra Ubisoft e Netflix: si tratta di un interessante action RPG in stile roguelike ambientato nell'universo di Mighty Quest, presentato con un trailer e la data di uscita ufficiale, fissata al 18 aprile.

Il mondo di riferimento è dunque quello che abbiamo descritto nella recensione di The Mighty Quest for Epic Loot, ma la formula di base dell'esperienza è stata aggiornata per l'occasione e si è provveduto anche ad aggiungere spessore al comparto narrativo.

Come si può vedere nel video, inoltre, le meccaniche del gameplay sembrano quelle tipiche degli action RPG alla Diablo, con enormi dungeon da esplorare alla ricerca di (epic) loot ma al contempo una quantità enorme di nemici e insidie da cui difendersi.

Per il momento i dettagli sono decisamente pochi, ma il comunicato stampa parla di una struttura capace di offrire un grado di rigiocabilità pressoché infinito e immaginiamo dunque ci siano di mezzo sistemi procedurali che possano supportare tale impostazione.

Come da tradizione per i mobile game di Netflix, gli abbonati alla piattaforma streaming potranno scaricare gratis Mighty Quest: Rogue Palace sul proprio dispositivo iOS e/o Android.