Netflix, l'abbonamento con pubblicità funziona: 1 milione di utenti in USA, per Bloomberg

Il nuovo abbonamento economico con pubblicità per Netflix sembra abbia raggiunto risultati convincenti, almeno per questa prima fase, secondo i dati diffusi da Bloomberg e riguardanti il mercato nord americano con 1 milione di utenti registrati, anche se non si tratta ancora di informazioni ufficiali.

Nei primi 2 mesi di disponibilità si sarebbe raggiunto questo primo milione di utenti abbonati al piano base con pubblicità, con un incremento che dimostrerebbe l'interesse di parte del pubblico per questo tipo di offerta. Secondo quanto riferito da Bloomberg, tali risultati sarebbero convincenti, anche nell'ottica di un sostegno solido da parte degli inserzionisti.

La questione era rimasta un po' dubbia in un primo momento, visto che Netflix sembrava non aver raggiunto una quantità sufficiente di utenti entro la chiusura del primo mese, ma nonostante questo in un arco di tempo leggermente più ampio la situazione è migliorata ulteriormente, fino a raggiungere un risultato considerabile soddisfacente anche per gli inserzionisti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di Netflix anche per quanto riguarda gli altri mercati, ma stando così la situazione il piano base con pubblicità sembra destinato a rimanere un'opzione concreta anche nel prossimo futuro.

Ricordiamo che questa sottoscrizione è disponibile anche in Italia, al prezzo di 5,49 euro al mese. In base a quanto riferito, la maggior parte degli utenti abbonati a tale tier sono nuovi, che si trovano a stipulare il primo abbonamento con Netflix senza essere stati iscritti in precedenza.